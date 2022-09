Auto schiacciata da un camion: 3 feriti, ragazzo soccorso dall'eliambulanza

Una carambola spaventosa è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la Statale 42 che attraversa la Valcamonica. Il bilancio è pesante: statale chiusa per diverse ore, due veicoli completamente distrutti e tre feriti, di cui uno trasportato in eliambulanza al Civile. Ma avrebbe potuto essere tragico vista la terrificante dinamica. L’abitacolo di un’auto Suzuky è stato schiacciato e completamente distrutto dal rimorchio di un mezzo pesante. Mentre il camion, dopo aver sfondato il guardrail, è finito nella scarpata rischiando di piombare sulla strada sottostante. Miracolata la conducente della Suzuky, uscita dalle lamiere dell’utilitaria praticamente incolume. Anche il camionista se l’è cavata con lievi traumi: entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Esine, in ambulanza.

Ad avere la peggio è stato il 21enne che era la volante della macchina che avrebbe innescato la carambola: il giovane, che viaggiava in direzione di Edolo, avrebbe invaso l’opposta corsia - per ragioni al vaglio della polizia stradale -proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante. Il camionista ha fatto ciò che poteva per evitare il devastante impatto frontale: ha sterzato, finendo così per ribaltarsi nella scarpata. Sotto shock per l’incidente a cui aveva appena assistito, la donna al volante della Suzuky che sopraggiungeva avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi contro la parte del rimorchio del camion che era rimasta sulla carreggiata. Coinvolta anche una terza auto, ma senza conseguenze per gli occupanti.

L’allarme è scattato verso le 18: sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica e poco distante è atterrato l’elisoccorso che ha poi trasferito il 21enne al Civile di Brescia. Il ragazzo non sarebbe in condizioni critiche, ma avrebbe riportato numerosi traumi e il ricovero nell’ospedale cittadino è avvenuto in codice rosso.

Viabilità in tilt: la statale è stata chiusa per diverse ore: il tempo necessario a soccorrere i feriti e rimuovere i mezzi coinvolti, e si sono formate lunghe colonne anche sulle strade secondarie.