Morto in moto a soli 32 anni: aveva perso la madre quando era solo un bambino

“Ciao Emi sei stato e sarai sempre la luce della mia vita. Salutami la mamma.” È il messaggio di addio che il papà Giancarlo ha voluto scrivere nel necrologio di Emiliano Magni, il 32enne morto giovedì pomeriggio a Casalmorano, nel Cremonese, sulla Strada statale 498 a pochi km dai confini bresciani.



Il giovane è rimasto coinvolto in una paurosa carambola mentre era in sella alla sua moto: sarebbe stato travolto e sbalzato dalla sella da una Volkwsagen Polo a sua volta centrata, solo poco prima, da una Fiat 500. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: forse, all'origine del sinistro, anche la pioggia battente e l'asfalto viscido.



Nato e cresciuto a Grontardo, Cremona, lavorava per la Foma Spa di Pralboino, azienda metallurgica dove era addetto al controllo qualità. È morto proprio mentre rincasava dal lavoro, gettando di nuovo nello sconforto il padre Giancarlo e la nonna Maria che lo avevano cresciuto. La madre, dipendente comunale, se ne era andata quando lui era aveva poco più di 10 anni, a causa di un tumore.

Grande appassionato di due ruote, ma soprattutto di sport: aveva giocato a lungo per la squadra di calcio dell'Aurora Grontardo. Era un grande tifoso della Cremonese che sul proprio sito ufficiale lo ha ricordato "unendosi al dolore della famiglia ed esprimendo le proprie condoglianze".