Travolto da un'auto e sbalzato dalla moto: Emiliano è morto a 32 anni

È Emiliano Magni, 32 anni, la vittima del tragico incidente stradale di giovedì pomeriggio a Casalmorano, nel Cremonese, sulla Strada statale 498 a pochi km dai confini bresciani. Il giovane è rimasto coinvolto in una paurosa carambola mentre era in sella alla sua moto: sarebbe stato travolto e sbalzato dalla sella da una Volkwsagen Polo a sua volta centrata, solo poco prima, da una Fiat 500. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: forse, all'origine del sinistro, anche la pioggia battente e l'asfalto viscido.

Morto sul colpo

L'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 16. Sul posto automedica e ambulanza della Croce Verde: per il povero Emiliano, finito esanime sull'asfalto, purtroppo non c'era più niente da fare, morto sul colpo nell'incidente. Solo lievi ferite per la donna di 32 anni alla guida della Fiat 500: è stata trasferita (senza traumi evidenti) all'ospedale Maggiore di Cremona, ricoverata in codice verde per accertamenti. Illeso il 23enne che era al suo fianco, così come il conducente della seconda vettura coinvolta.

Lavorava a Lumezzane

La salma di Emiliano Magni è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Il giovane abitava a Grontardo, Cremona, ma lavorava per la Foma spa di Lumezzane, azienda metallurgica dove era addetto al controllo qualità. Lascia nel dolore il padre e la nonna, a cui era molto affezionato: aveva perso da piccolo la madre, stroncata da una grave malattia. Grande appassionato di due ruote, ma soprattutto di sport: aveva giocato a lungo per la squadra di calcio dell'Aurora Grontardo.

Era un grande tifoso della Cremonese: “Era un ragazzo con la testa sulle spalle – scrivono gli amici di Cuore Grigiorosso – e di cui si è sempre detto un gran bene. Il dispiacere è enorme, mandiamo un grandissimo abbraccio alla famiglia. Riposa in pace, Emiliano”.