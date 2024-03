Spaventoso frontale auto-furgone in tangenziale: un ferito

Grave incidente nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo lungo la tangenziale Sud, in territorio di Desenzano. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, che si è occupata dei rilievi, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente nei pressi della galleria San Zeno.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 4.30 della notte appena trascorsa, in codice rosso: per i soccorsi sono intervenute un’ambulanza e un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Ad avere la peggio l’uomo – originario del Brasile – che guidava la macchina: è stato liberato dalle lamiere e poi affidato alle cure dei sanitari del 118. È stato poi trasferito all’ospedale di Desenzano, ricoverato in codice giallo: se la caverà.

La tangenziale è stata chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi: nessun disagio per il traffico, dato che l’incidente si è verificato in piena notte.