Auto esce dal parcheggio, scooter si schianta: due ragazzi in ospedale

Uno scooter con a bordo due giovanissimi si è schiantato contro un'auto lungo via Nazionale a Darfo Boario Terme, all'altezza del centro commerciale Adamello. Erano circa le 17.10 di lunedì 10 aprile: stando a una primissima ricostruzione, un suv stava uscendo da un parcheggio quando ha urtato un motorino che viaggiava lungo la principale strada che attraversa il comune della Valle Camonica. In sella alla due ruote c'era una coppia di ragazzi: 18 anni lui, 16 lei.

Tempestivo l'arrivo dei soccorsi: sul posto sono giunte tre ambulanze dei volontari di Pisogne e di Camunia Soccorso, insieme a una pattuglia della locale stazione dei carabinieri. I due ragazzi che viaggiano sulla due ruote sarebbero stati sbalzati dalla sella e poi rovinati sull'asfalto: per loro tanto spavento e diversi traumi e ferite. Dopo le prime cure, sono stati trasferiti (in codice giallo) agli ospedali di Ome e Esine: le loro condizioni non sarebbero, per fortuna, gravi. Illeso invece l'automobilista. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri.