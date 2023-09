Fuori strada con la moto, annega nel fossato: ristoratore muore a soli 45 anni

È il noto ristoratore Cristian Buratti la vittima del tragico incidente stradale di mercoledì pomeriggio a Rivarolo Mantovano, lungo la Strada provinciale 64. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bozzolo, intervenuti per i rilievi, Bugatti (45 anni) avrebbe perso il controllo della sua moto Bmw R1200 GS finendo fuori strada e cadendo rovinosamente in un fossato colmo d'acqua sul ciglio della carreggiata.

Il dolore di moglie e figli

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 18 da due operatori del soccorso stradale che si sono accorti, per caso, della moto fuori strada e dell'incidente. Si sono prodigati per tirarlo fuori dall'acqua, in attesa dei soccorsi: all'arrivo dei sanitari però il povero Cristian era già morto (sul posto automedica e ambulanza).

La salma è stata ricomposta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Originario di Berceto, in provincia di Parma, Cristian Buratti era il titolare della Trattoria della Torre di San Polo d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. Lascia la moglie Jessica e tre figli ancora piccoli.