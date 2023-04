Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: uomo in ospedale

Un uomo di 54 anni è stato ricoverato all'ospedale di Edolo in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 5 aprile, in località Santicolo di Corteno Golgi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Edolo, il 54enne avrebbe improvvisante perso il controllo della macchina mentre viaggiava lungo via Leopardi. Dopo la sbandata, il veicolo è uscito di strada finendo la sua corsa contro un muro.

Per il 54enne si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al 112 è scattata verso le 22.40 e sul posto è intervenuta un’ambulanza in codice rosso, oltre a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Edolo. L’automobilista avrebbe riportato un forte shock e qualche lieve trauma: dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118 è stato portato all'ospedale di Edolo, per gli accertamenti del caso. Il ricovero al nosocomio camuno è avvenuto in codice verde.