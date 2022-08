Perde il controllo della moto e si schianta: gravissimo giovane uomo

Cade rovinosamente sull'asfalto, sbalzato dalla sua moto, riportando traumi gravissimi: è accaduto questo pomeriggio, domenica 14 agosto, lungo la provinciale 345, a Collio. Protagonista dell’incidente un uomo di 32 anni: dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Il centauro, verso le 12.45, stava percorrendo il tratto che porta al Maniva. Subito è stato lanciato l’allarme: in soccorso sono sopraggiunte due ambulanze. Oltre alle autolettighe, da Brescia è decollato l’elisoccorso.

Il 32enne - di nazionalità tedesca - sarebbe in condizioni molto critiche: è stato portato in eliambulanza, in codice rosso, al Civile di Brescia, dov'è poi stato ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri: come detto, il 32enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della due ruote per cause ancora da chiarire.