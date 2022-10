Follia nella notte: auto entra in stazione lungo i binari del treno

Un’auto ferma lungo i binari della Brescia-Iseo-Edolo. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e non è passato inosservato, nonostante non sia stato necessario l’intervento di forze dell’ordine.

La foto che immortala la Volkswagen Golf bloccata tra le rotaie della stazione di Cogno-Esine ha infatti fatto il giro dei social, diventando virale e suscitando non poco stupore. Come e perché sia finita sui binari non è dato a sapersi, ma una cosa è certa: nessuno si è fatto male e il conducente è riuscito a spostare la macchina senza l’intervento di un carro attrezzi o dei vigili del fuoco.

Non è scattata alcuna chiamata al numero unico per le emergenze: aiutato dai passeggi e da alcuni passanti, il conducente sarebbe riuscito a rimuovere il mezzo dalle rotaie prima che intervenissero i carabinieri. È andata bene: per fortuna, durante la notte non sono infatti previste corse sulla linea che collega la città al Lago di Iseo e alla Valcamonica. L'automobilista ha così avuto parecchio tempo a disposizione per mettere al sicuro sé stesso e il veicolo.