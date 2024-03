Frontale tra un’auto e un camion: donna soccorsa in codice rosso

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi (mercoledì 20 marzo) a Coccaglio: poco dopo le 9 un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente, per cause al vaglio dei carabinieri, lungo via Palazzolo.

La macchina dei soccorsi si è mossa in codice rosso: sul posto sono intervenute, a sirene spiegate, due ambulanze, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco di Chiari.



A bordo dell'auto, una Citroen, viaggiavano due donne di 76 e 79 anni. Entrambe hanno rimediato ferite, ma a preoccupare maggiormente sono le condizioni dell'anziana che era volante: avrebbe riportato numerosi traumi al volto e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari, entrambe sono state trasferite all'ospedale di Chiari, in codice giallo. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei due mezzi coinvolti nell'incidente.