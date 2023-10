Esce dal parcheggio e investe uno studente in bicicletta

Sottoposto ai controlli sull'eventuale assunzione di alcol o droghe, è risultato negativo: la sua è stata semplicemente disattenzione. Un cittadino 46enne del Bangladesh nel pomeriggio di ieri, sabato 14 ottobre, ha investito uno stendente che stava transitando in bicicletta lungo via San Faustino.

L'incidente è avvenuto attorno alle 17:30, quando uno studente di 28 anni di origine siriana stava pedalando nel centro di Brescia. Investito dall'auto, una Peugeot station wagon, è caduto a terra ed ha riportato una frattura. La bicicletta è rimasta incastrata sotto l'auto. Soccorso dai sanitari, lo studente è stato portato in Poliambulanza.

Nel frattempo il bengalese è stato sottoposto ai controlli, obbligatori per legge, risultati essere negativi. La circolazione lungo via San Faustino è rimasta bloccata per diversi minuti: l'auto occupava tutta la carreggiata, e gli agenti della Polizia locale hanno dovuto effettuare i rilievi del caso.