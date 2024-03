Esce dallo stop e travolge una ciclista: è grave

Intubata sul posto, è stata portata in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverata in gravi condizioni. Brutto incidente nella mattina di ieri, sabato 15 marzo, per una donna che a Darfo Boario Terme stava pedalando in bicicletta lungo via Gaioni, all'altezza del Centro congressi di Boario, in direzione dello svincolo della statale 42.

Giunta nei pressi di un incrocio, la donna - 53 anni, residente in paese - è stara investita e travolta da un'automobile il cui conducente non ha rispettato lo stop di via Alabarde. Resosi conto di quanto successo, l'uomo è sceso immediatamente dal mezzo per prestare soccorso, al pari di altri automobilisti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono state inviate l'ambulanza di Camunia soccorso, l'automedica dell'ospedale di Esine e l'elisoccorso decollato da Bergamo. La donna presentava traumi alla testa, battuta violentemente sull'asfalto, agli arti e al torace. Raggiunta dai sanitari, è stata rianimata e intubata sul posto prima della corsa in ospedale in elicottero, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.