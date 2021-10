Incidente stradale a Campagna di Lonato: morto ragazzo di 32 anni

Tragico incidente verso le 17.50 di oggi, mercoledì 27 ottobre, a Lonato del Garda in via Campagna Sopra.



Un'Audi A5 e un camion si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare: ad avere la peggio l'automobilista, un 32enne originario dell'Albania ma residente nella frazione lonatese, morto sul posto nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, di due ambulanze del 118 e dell'elisoccorso decollato da Brescia.



L'incidente è avvenuto in prossimità della rotonda di fronte all'entrata dell'azienda Comeca. L'auto viaggiava verso il centro del paese, il tir in direzione opposta. Per viabilità e rilievi sono sopraggiunti gli agenti della Locale e della Stradale.