Auto invade la corsia opposta, poi il frontale: donna soccorsa dall'eliambulanza

Due feriti, tra cui una donna di 75 anni portata alla Poliambulanza con l'elisoccorso: questo il bilancio dell'incidente avvenuto a Calvisano verso le 17 di ieri, martedì 1° agosto.

A scontrarsi una Renault Twingo, guidata dalla 75enne, e il Range Rover di un 70enne. Pare che sia stata l'anziana signora a invadere l'opposta corsia di marcia, mentre viaggiava lungo via Isorella in direzione del centro abitato.

La donna ha perso i sensi nel violento impatto. Soccorsa dai vigili de fuoco di Castiglione e da un'autolettiga dei volontari dell'ANC Valle del Chiese di Gambara, è stata poi affidata al team medico dell'eliambulanza; il ricovero in ospedale è avvenuto in codice giallo. Ferite non gravi per l'altro conducente, che, dopo le prime cure sul posto, è stato portato al Civile di Brescia.

Ancora non è stato accertato come mai la 75enne abbia invaso l'altra corsia: dal malore alla distrazione, nessuna ipotesi è esclusa.