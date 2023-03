Auto sbanda e si schianta in un fossato: un ferito grave

La sbandata improvvisa, l'uscita di strada poi lo schianto, tremendo, in un campo. È spaventosa la dinamica dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 6 marzo, a Calvagese della Riviera.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 14, da via Primo maggio: sul posto sonno sopraggiunte un'ambulanza del Cosp di Bedizzole e un'automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Salò.



L'automobilista, un uomo di 37 anni di casa a Prevalle, è stato estratto dalle lamiere accartocciate della sua Renault Clio e successivamente trasportato d'urgenza - a bordo di un'autolettiga - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche: avrebbe riportato numerosi e gravi traumi ed è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi è riservata, al momento.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale intercomunale di Calvagese e Muscoline. Stando a una prima ricostruzione, il 37enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo dell'utilitaria per cause da chiarire, mentre affrontava un rettilineo in direzione di Castrezzone. L'utilitaria ha finito la corsa in un fossato che costeggia via Primo Maggio.