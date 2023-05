Schianto in moto, poi il terribile volo sull'asfalto: è in condizioni disperate

Sarebbero stabili ma disperate le condizioni dell'uomo di 62 anni, residente a Bedizzole, vittima del terribile incidente stradale avvenuto verso le 12 di ieri (martedì 30 maggio) lungo viale Bornata, in città . Nella bruttissima caduta dalla moto Bmw che guidava, e nel successivo violento impatto con l'asfalto, avrebbe riportato gravissimi traumi al volto e alla testa: è ricoverato in terapia intensiva alla clinica Poliambulanza e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. I parenti del 62enne restano aggrappati a un sottilissimo filo di speranza.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti del nucleo infortunistica della polizia locale di Brescia. Le responsabilità sono ancora da chiarire, ma non ci sarebbero dubbi sul coinvolgimento di un suv nell'incidente. Sulla carrozzeria dell'auto - che è stata sequestrata insieme alla moto - ci sarebbero infatti i segni dell'impatto con la due ruote guidata dal 62enne. L'uomo al volante della macchina è stato sottoposto agli esami di routine per verificare l'eventuale presenza di alcol o droga nel sangue: entrambi i test sono negativi.Â

Il 62enne potrebbe aver perso il controllo della Bmw, che ha finito la sua corsa in un'aiuola, proprio a causa dello schianto con il suv. Poi il 'volo' dalla sella e la tremenda caduta. All'arrivo dei sanitari del 118, era in arresto cardiaco: rianimato a lungo, è poi stato trasferito d'urgenza alla vicina clinica cittadina dove sta lottando per la vita.

La chiusura di viale Bornata in direzione di Sant'Eufemia e Rezzato - necessaria per consentire agli agenti della Locale di effettuare i rilievi e ascoltare gli automobilisti che hanno assistito allo schianto - ha mandato in tilt il traffico cittadino. Per oltre un paio d'ore interminabili code si sono formate in Viale Piave e Viale Venezia.Â