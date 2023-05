Schianto in moto: biker in gravi condizioni, traffico nel caos

Sono gravi le condizioni del 60enne coinvolto nella tarda mattinata di martedì in un incidente in moto in Viale della Bornata a Brescia: per cause in corso di accertamento, i rilievi sono affidati alla Polizia Locale, sarebbe carambolato violentemente a terra, provocandosi seri traumi, poco dopo le 12 all'altezza dell'istituto agrario Pastori.

L'incidente

È stato subito soccorso dai sanitari dell'automedica e da un'ambulanza di Bresciasoccorso, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale: è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza. Caos traffico: la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La circolazione è rimasta completamente bloccata lungo le principali vie dell'accesso cittadino (viale Piave e viale Venezia) dal Museo Mille Miglia fino al cavalcavia Kolbe.