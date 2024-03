Scia di gasolio sull'asfalto, auto si schianta contro la barriera: feriti tre ragazzi

Ci sarebbe una scia di gasolio sull’asfalto ,all’origine dell’incidente che si è verificato nella prima mattinata di oggi (giovedì 7 febbraio) lungo la bretella che collega la Tangenziale Ovest di Brescia alla Sud. Poco dopo le 8, un’auto ha sbandato, proprio a causa del carburante presente sul manto stradale, finendo per schiantarsi contro una barriera di protezione.

È successo all’altezza della rotonda dell’Eib: per i soccorsi sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Brescia e di Roncadelle soccorso. Le tre persone che erano a bordo della macchina - tre ragazzi di 23, 28 e 31 anni - sono state accompagnate nei nosocomi della città per le medicazioni e gli accertamenti del caso. Se la sarebbero cavata con traumi di non grave entità.

Sul posto ci sono diverse pattuglie della polizia locale cittadina: la bretella è stata chiusa la traffico per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del manto stradale; sono in corso gli accertamenti per risalire al veicolo responsabile della perdita di gasolio. Non si registrano particolari disagi per il traffico.