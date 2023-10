Auto in manovra, perde il controllo dello scooter e vola sull'asfalto

Inizialmente si pensava a un incidente con fuga, circostanza poi smentita dallo stesso protagonista: un ragazzo straniero di 25 anni giovedì mattina è finito in ospedale dopo una brusca caduta dallo scooter, all’incrocio tra Via Privata De Vitalis e Via Sardegna a Brescia. L’incidente poco dopo le 8: in sella al suo motorino, si sarebbe spaventato per via della manovra di un’autovettura, perdendo l’equilibrio e (forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia) cadendo rovinosamente a terra.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale, che hanno ricostruito la dinamica: ha fatto tutto da solo. Il giovane ferito aveva il casco e non ha mai perso conoscenza: è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e trasferito in ospedale alla Poliambulanza, dove è stato ricoverato in codice giallo. Pochi i disagi alla viabilità.