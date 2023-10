Fugge a piedi dopo aver provocato un incidente: nel bagagliaio 30 kg di droga

Nel bagagliaio della sua Mini c'erano più di 30 chili di hashish, suddivisi in panetti: per lui inevitabili le manette, ancor più se beccato con le mani nel sacco dopo aver provocato un incidente stradale. Il protagonista della poco onorevole vicenda è un 24enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti nel mondo dello spaccio. Un vizio a cui non ha rinunciato: ora è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per gli oltre 30 kg di “fumo” che nascondeva nel baule dell'auto.

Tutto è successo domenica sera tra le 20 e le 20.30. Il giovane è stato avvistato da una pattuglia della Polizia Locale di Brescia a seguito di un tentato sorpasso azzardato, mentre percorreva Via Guglielmo Oberdan in direzione sud. Alla vista degli agenti, che lo hanno avvicinato con i lampeggiati, non si è fermato, tutt'altro: ha pigiato sull'acceleratore e ha tentato la fuga.

L'incidente in Tangenziale Ovest

Per farlo ha “bruciato” un semaforo rosso all'incrocio della Tangenziale Ovest con Via Attilio Franchi: nel farlo ha centrato una vettura che invece il semaforo l'aveva rispettato. Sul mezzo c'erano cinque persone tra cui due ragazzini di 9 e 12 anni, per fortuna tutti feriti in modo lieve: sono stati soccorsi dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Bianca e accompagnati in ospedale (alla clinica Sant'Anna) solo per accertamenti.

Il 24enne alla guida della Mini nel frattempo ha provato (ancora) a scappare: ha lasciato l'auto ormai incidentata e ha tentato la fuga a piedi. È andato poco lontano: gli agenti lo hanno raggiunto, immobilizzato e arrestato. Ha passato la notte in guardina, lunedì è attesa la probabilissima convalida. E l'inizio di una lunga indagine a suo carico.