Si scontra con una Punto, l'auto si ribalta: donna in ospedale con numerose fratture

Un allarme in codice rosso, per soccorrere una donna di 69 anni all'interno di un'utilitaria ribaltatasi dopo uno scontro frontale. È successo ieri, venerdì 13 ottobre, all'ora di pranzo, attorno alle 13:00, lungo via Traversa Quarta al quartiere Abba a Brescia.

La donna, che viaggiava su una Fiat Panda, si è scontrata con una Fiat Punto che proveniva dal senso opposto: lo scontro ha fatto ribaltare la Panda, che ha terminato la sua corsa contro un'auto parcheggiata a bordo strada. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti in pochi minuti ambulanza, automedica, Polizia locale e Vigili del Fuoco.

Una volta estratta dalle lamiere della sua auto, la signora è stata portata in ospedale. Nello scontro la donna ha ha rimediato diverse fratture. Illeso il conducente della Punto.