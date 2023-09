Bimba di un anno investita da un'auto nel giardino di casa

È già tornata a casa (e sta bene) la bimba di appena 1 anno che lunedì pomeriggio era rimasta coinvolta in un incidente, in un'area verde privata di Via Massiago a Botticino. La piccola, come ricostruito dalla Polizia Locale, sarebbe stata urtata a bassa velocità da un'automobile in manovra: la circostanza, per ovvi motivi, ha fatto preoccupare non poco i genitori e i presenti.

Un grande spavento

Tempo pochi minuti e sul posto già c'erano un'ambulanza del Cosp di Mazzano oltre all'automedica: la piccola è stata trasferita al Pediatrico del Civile di Brescia, dove è stata ricoverata in codice giallo. A seguito dei primi accertamenti medici, sono state escluse lesioni o altre gravi ferite: solo un grande spavento e qualche cerotto. Le sue condizioni non hanno mai destato preoccupazione: per questo in serata era già stata dimessa.