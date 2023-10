Bagnolo Mella: cade dalla bici e batte la testa, è in coma in ospedale

Sono gravi le condizioni del 40enne coinvolto giovedì mattina in un incidente in bicicletta, a Bagnolo Mella: è in coma alla Poliambulanza di Brescia. Quella che sembrava una caduta da poco si è invece rivelata un pesante infortunio: cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, le sue condizioni sono peggiorate con il passare delle ore, forse a causa di un’emorragia conseguenza della caduta.

L’incidente

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale. Il 40enne avrebbe fatto tutto da solo: intorno alle 11 è caduto dalla bici, subito dopo la rotatoria di Via Ghedi (Sp65) che porta in Via Cavaliere Pietro Febbrari, di fronte alla scuola materna, a quanto pare per una rottura meccanica. Sbalzato dalla sella, ha battuto la testa sull’asfalto: una brutta botta, ma niente di preoccupante (almeno all’inizio). Come detto, era cosciente all’arrivo dei sanitari: è stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza dei volontari di Flero, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale.

Ancora prima di mezzogiorno è arrivato alla Poliambulanza, ricoverato in codice giallo: ma tempo poche ore ha perso conoscenza e al momento non si è ancora ripreso. Le sue condizioni destano preoccupazione: è in Rianimazione e in prognosi riservata. Non è ancora fuori pericolo.