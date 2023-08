Schianto tra due auto: feriti in ospedale e disagi al traffico

Dopo il caos e le code chilometriche di mercoledì pomeriggio, la mattina di oggi è iniziata di nuovo con disagi al traffico sul tratto bresciano dell'autostrada A4; naturalmente, sempre a causa di un incidente.

Per cause ancora da appurare, verso le 5.30 due auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per il casello di Ospitaletto, sulla carreggiata in direzione Milano. Tre le persone rimaste ferite: tutti uomini con un'età di 48, 54 e 62 anni.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto in codice giallo due ambulanze: i feriti sono stati poi portati all'ospedale Mellino Mellini di Chiari. Nessuno di loro è in gravi condizioni.