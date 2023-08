Doppio incidente in mezzora: ferite due bimbe, code di diversi chilometri

Autostrada A4 nel caos a causa di un doppio incidente nell'arco di mezzora, con code di diversi chilometri in entrambi i sensi di marcia.

Il primo sinistro è avvenuto in direzione Milano poco prima di mezzogiorno, all'altezza di San Giacomo di Rezzato, e ha coinvolto quattro persone: una 37enne, un 38enne e due bambine di 3 e 5 anni. Nessuno di loro è in gravi condizioni, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco di Brescia e da un'ambulanza della Croce Blu in codice giallo. Sembra che una roulotte sia stata travolta da un camion fuori controllo, a causa della foratura di uno pneumatico.

Il secondo è avvenuto verso 12.30, in prossimità del ponte sul Chiese di Calcinato. In questo caso sono stati coinvolti due mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna trasportante un liquido potenzialmente tossico, mentre un camionista è rimasto ferito ed è stato soccorso da pompieri e 118.

In direzione Brescia, si sono formate code da Rezzato fin quasi a Lonato. Sul lato opposto, invece, veicoli incolonnati da Calcinato fino a Buffalora.