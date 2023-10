Pauroso incidente in autostrada: abitacolo sfondato nello schianto

Pauroso incidente lunedì pomeriggio sull'autostrada A21, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Sud in territorio di San Zeno Naviglio: due i feriti nello schianto, 46 e 48 anni, ricoverati in ospedale al Civile e al Città di Brescia in codice giallo e verde. Tragedia sfiorata: intorno alle 14, a causa di un tamponamento, un Range Rover ha centrato in pieno un furgone cassonato che viaggiava nella stessa direzione.

Nello schianto il rimorchio del mezzo ha letteralmente sfondato l'abitacolo del Suv, ridotto a una carcassa di rottami. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale con il supporto di una autogru, ambulanze del Cosp di Flero e della Croce Bianca di Brescia, l'automedica, una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi.