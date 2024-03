Investito da un'auto pirata, cade a terra e viene colpito da un'altro mezzo

Erano le 19:00, la strada era un lungo serpentone di veicoli che uscivano dalla città viaggiando verso la Bassa lungo la Quinzanese. Questo il teatro dell'ennesimo investimento, avvenuto a Castel Mella, in via Quinzano, nei pressi del distributore Enel-Agip, all'ora di punta del rientro a casa dopo il lavoro.

Sfortunato protagonista dell'incidente è un uomo di 48 anni che stava attraversando la strada quando un mezzo, compiendo una manovra per entrare nella stazione di servizio lo ha investito in pieno. Caduto a terra, il 48enne è stato colpito da un secondo mezzo, il cui conducente - a differenza del primo - si immediatamente fermato per prestare soccorso.

Il ferito è stato prelevato da un'ambulanza e portato d'urgenza al Civile di Brescia, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Per fare luce sulla vicenda sono stati chiamati gli agenti della Polstrada, che hanno raccolto le testimonianze. Per cercare di individuare l'auto pirata prenderanno visione delle immagini dell'impianto di sorveglianza del distributore.