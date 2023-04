Investito da un'auto, ragazzo muore in ospedale: la sua amica è in Rianimazione

Non è sopravvissuto alle ferite riportate nell'incidente di sabato sera ad Arco, sul Garda trentino: è morto in ospedale a soli 21 anni il turista tedesco che era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada non lontano dal ponte sul fiume Sarca. Insieme a lui c'era un'amica di 20 anni, attualmente ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Arco: con il passare delle ore le sue condizioni si sarebbero però stabilizzate, e ormai sembrerebbe fuori pericolo.

Il drammatico incidente

L'incidente sabato intorno alle 22.30. Secondo quanto ricostruito da Polizia e Carabinieri, intervenuti per i rilievi, una Renault Clio guidata da una donna di 31 anni - risultata poi positiva all'alcol test - sarebbe letteralmente "volata" sui due giovani, travolgendoli entrambi all'incrocio tra Via della Cinta e Via Segantini. Dopo aver centrato i ragazzi, l'auto si è ribaltata e ha concluso la sua folle corsa in un passaggio pedonale.

Nello schianto ha perso la vita anche il cane della 31enne, sbalzato fuori dall'abitacolo. Il 21enne era stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, ricoverato in condizioni disperate: nella giornata di domenica è infine arrivata la triste notizia. La vettura è stata sequestrata ed è già stato aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato.