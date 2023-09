Camion urta un albero, ramo cede e centra un motociclista

Colpito da un ramo che solo poco prima era stato urtato da un camion: è l'assurdo incidente in cui è rimasto coinvolto il motociclista poi ricoverato in ospedale. È successo a Brescia nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 13.30 lungo la strada della Maddalena: il ferito è un 52enne che è stato soccorso da un'ambulanza di Bresciasoccorso e poi ricoverato in codice giallo al Civile (niente di grave, per fortuna).

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, l'incidente sarebbe stato involontariamente provocato da un camion della raccolta rifiuti che, al momento del transito della motocicletta, avrebbe urtato un ramo sporgente di fatto spezzandolo, e facendolo dunque cadere sulla strada. Poteva andare peggio.