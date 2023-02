Violenta sbandata, l'auto finisce per ribaltarsi: paura per una donna

Attimi di paura, nella mattinata di oggi – martedì 21 febbraio – per una donna di 50 anni protagonista di un brutto incidente stradale ad Adro.

Verso le 5.20, la 50enne stava percorrendo in auto via Dosso Oriane, quando – per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale – ha perso il contro del veicolo, che, dopo una violenta sbandata, ha finito per ribaltarsi nel tratto di strada compreso tra lo svincolo con la Provinciale XII e l'incrocio di via Valli.

L'allarme al 112 (il numero unico per le emergenze) è scattato in codice rosso. Per i soccorsi, oltre a un'ambulanza del Gruppo Volontari di Adro, è stato necessario far intervenire anche una squadra dei vigili del fuoco. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno preso in cura la 50enne, le cui condizioni erano meno gravi di quanto previsto inizialmente: è stata comunque portata all'ospedale Mellino Mellini di Chiari per tutti gli accertamenti del caso; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Una distrazione, un colpo di sonno, la velocità eccessiva: ancora non si conosco i motivi che hanno causato il sinistro, che – come scritto in apertura – sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'importante, tuttavia, è che la donna non si sia fatta nulla di grave, nonostante la spaventosa dinamica.