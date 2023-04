Auto contro camion: 75enne estratto dalle lamiere

Lo hanno estratto dall'auto e soccorso sul posto, per verificarne le condizioni, poi lo hanno portato in ospedale a Ome. Un 75enne alla guida della sua auto si è scontrato nel pomeriggio di ieri, venerdì 31 marzo, con un mezzo pesante di una ditta di materiale edile.

L'incidente si è verificato alle 15:00 ad Adro, in via Sole delle Alpi. Le squadre dei Vigili del fuoco intervenute, da Brescia e Palazzolo, dopo aver prelevato il ferito dall'abitacolo lo hanno consegnato alle cure del 118.

Sul posto c'erano Polizia locale e Carabinieri di Adro, e Polizia Stradale di Brescia per i rilievi e la gestione della viabilità. Il 75enne non è in pericolo di vita.