Disastro in Maddalena, la montagna continua a bruciare: le fiamme vicino alle case

Il cuore di Brescia continua a bruciare. All’alba di martedì non è ancora stato domato il furioso incendio divampato lunedì pomeriggio nei boschi della Maddalena. Le fiamme in poche ore hanno raggiunto un fronte molto vasto, di centinaia di metri, complice il vento e complice il periodo di secca: il fuoco si starebbe ora avvicinando alle case. Il lavoro di Vigili del Fuoco e volontari continua senza sosta, e sarà ancora molto lungo.

L’allarme lanciato alle 15.30

L’allarme è stato lanciato la prima volta intorno alle 15.30: alla centrale operativa sono arrivate decine di chiamate di residenti e passanti. Le fiamme, avvistate sopra Viale Bornata, in pochi minuti erano già visibili a centinaia di metri di distanza, in poche ore anche a chilometri. Per domare le fiamme sono scesi in campo i Vigili del Fuoco del comando provinciale, con il supporto delle unità antincendio boschive e di tecnici e volontari della Protezione Civile.

Le indagini sulle cause del rogo

Purtroppo il sole ha tramontato presto, complicando le cose. Poi come detto ci si è messo il vento, che ha soffiato tutto il pomeriggio e oltre, e ancora il periodo di secca (con poche piogge ma anche poca umidità): una combinazione micidiale di elementi che ha scatenato il disastro. Non sono ancora state indagate le cause del rogo, in questo momento c’è altro a cui pensare. Ma non si può escludere si tratti di un’origine dolosa.

L’incendio anche in Via Panoramica

Come detto le operazioni sono proseguite per tutta la notte, e continueranno anche oggi. Nel pomeriggio è volato in cielo, più volte, anche l’elicottero antincendio che ha “scaricato” ettolitri d’acqua sulla montagna, dopo averla “pescata” dal vicino Parco delle Cave. I fronti dell’incendio ora interessano Via Panoramica, che è zona abitata, e più in alto in Via Sanson, dove però sembra che la situazione stia migliorando. Tutta la città è ancora con il fiato sospeso, e un grido unanime: forza Maddalena.