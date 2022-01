Maddalena in fiamme, elicottero al laghetto del Ducos: "Ma ora l'incendio è sotto controllo"

Si spera che il vento non cambi direzione, potrebbero nascere nuovi focolai

Forte mobilitazione, con elicotteri e centinaia di uomini, per arginare l'incendio divampato lunedì pomeriggio in Maddalena. Un velivolo è persino arrivato al parco Ducos per prelevare l'acqua dal laghetto.

Al momento, stando alle parole rilasciate a Teletutto da Maria Ferrari, direttrice delle operazioni di spegnimento (Dos) della provincia di Brescia, il rogo sembra essere sotto controllo, sebbene non può dirsi completamente spento; molto dipenderà anche dal vento, sperando che non cambi direzione. Difficile la conta dei danni: sembra che siano stati bruciati dai 5 ai 7 ettari di terreno.