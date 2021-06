Incendio all'hotel resort L'Albereta di Erbusco: tetto in fiamme

Alle 6 di stamattina, venerdì 25 giugno, i Vigili del Fuoco di Brescia si sono attivati per spegnere un incendio divampato presso L'Albereta "Relais & Châteaux" di Erbusco, noto hotel di lusso con tre ristoranti e spa nel cuore della Franciacorta.



Sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate quattro squadre dei pompieri, con sei mezzi di soccorso tra cui un'autobotte, un'autoscala e una piattaforma aerea. É stata inviata per sicurezza anche un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, ma non si segnalano feriti o intossicati. Per far luce su quanto avvenuto, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Brescia.

Ancora non si conosce la causa dell'incendio, né l'ammontare dei danni: si parla comunque di diverse migliaia di euro. Il rogo ha infatti interessato la zona relax (circa 70 metri quadri), compreso il tetto completamente bruciato. Coinvolti anche i locali adiacenti – zona bar e altra zona relax – e due terrazzini. Sono stati evacuati e messi in sicurezza 40 ospiti e circa 20 dipendenti.