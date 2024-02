Incendio divampa nella villetta dell'assessore: paura in paese

Tre intossicati ricoverati in ospedale e Vigili del Fuoco al lavoro per ore, con 6 mezzi all'opera e squadre in arrivo da Brescia, Chiari e Orzinuovi: è il bilancio dell'incendio divampato domenica pomeriggio in Via Feltrinelli a Gerolanuova, frazione di Pompiano. I feriti – per fortuna non gravi – sono la giovane assessora all'Ambiente e alla Sicurezza Roberta Lorenzi e i suoi genitori: le fiamme si sono scatenate nella villetta in cui abitano probabilmente a causa di un malfunzionamento della canna fumaria. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Verolanuova.

Tre persone in ospedale

Le tre persone coinvolte sono riuscite ad abbandonare la propria abitazione in autonomia, poi in via precauzionale sono stati comunque trasferiti in ospedale, al Città di Brescia, per i doverosi accertamenti. Come detto niente di grave, ma tanta paura e danni ingenti alla villetta interessata dall'incendio. A seguito del rogo il fumo ha invaso rapidamente le stanze interne dell'immobile, a partire dal sottotetto: la conta dei danni è ancora in corso. I pompieri hanno dovuto lavorare fino a sera per domare fino all'ultimo focolaio.