Camion avvolto dalle fiamme, è una palla di fuoco: salvo il conducente

Tanta la paura, ma per fortuna nessun ferito, nell'incendio che ha coinvolto un camion sulla Brebemi in direzione Brescia, all’altezza di Casirate d’Adda.

Verso le 23 di sabato, le fiamme sono divampate quando il mezzo era ancora in movimento. Il camionista se ne è subito accorto e, parcheggiato il veicolo, si è allontanato per mettersi in salvo.

Chiamato il 112, sono sopraggiunti i vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio. Il rogo è stato prontamente domato, ma del camion rimaneva ormai solo la carcassa carbonizzata.