Incendio in piazza, bar devastato dalle fiamme: il rogo è doloso

Incendio in pieno centro a Sovere, lago d'Iseo: nella notte tra mercoledì e giovedì il bar Le Piante è stato devastato dalle fiamme. Danni ingenti negli spazi esterni, distrutte la tenda e la tettoia che danno sulla strada: meno consistenti all'interno, ma i locali sono stati comunque invasi da fumo e fuliggini e i vetri sono andati in frantumi a causa del calore. Le indagini sono forse già a una svolta: si tratterebbe di un rogo doloso e le telecamere comunali avrebbero ripreso il presunto responsabile.

Su quanto raccolto finora stanno lavorando i carabinieri. Il sospettato è un uomo entrato in azione con il volto coperto da un cappuccio e guanti alle mani: avrebbe raggiunto lo storico locale di Piazza Repubblica in auto per poi appiccare le fiamme e allontanarsi nel buio. È stato un passante, per primo, a dare l'allarme.

"Speriamo di trovare i responsabili"

I Vigili del Fuoco sono arrivati in pochi minuti e hanno domato l'incendio, che come detto ha provocato danni ingenti. Sul posto anche i proprietari e diversi residenti, sotto shock per l'accaduto. Così l'amministrazione comunale in una nota pubblicata sulla pagina di Sovere Futura: “Un fatto gravissimo che ha scosso la nostra comunità ai danni di un'attività storica di Sovere – si legge con riferimento all'incendio –. Condanniamo profondamente l'accaduto e speriamo che i responsabili vengano presto consegnati alle forze dell'ordine. Ciò che è successo è un vile attacco che non può trovare giustificazione in una società civile. Ci teniamo molto ad esprimere il nostro sostegno e vicinanza ad Enrico e Roberto e a tutto lo staff del Bar Le Piante”.