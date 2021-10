Minorenne incensurato fermato per strada: lo zaino è pieno di droga

Fermato per un normalissimo controllo mentre passeggiava in centro con un amico, ha mostrato evidenti segnali di agitazione, subito correttamente interpretati dagli agenti. Un minorenne incensurato è stato trovato in possesso di tre etti di hashish.

Nella mattinata di giovedì gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Brescia, hanno proceduto al controllo di due ragazzi minorenni che stavano passeggiando per le vie del centro cittadino. Alla richiesta degli agenti di fornire un documento identificativo, i due hanno detto di esserne sprovvisti e hanno fornito oralmente le proprie generalità. Al successivo invito a mostrare ciò che avevano in tasca e negli zainetti però, uno dei due ragazzi ha incominciato a mostrare un atteggiamento ostile, cercando prima di allontanarsi, per poi divincolarsi ed infine opponendo una vera e propria resistenza ai pubblici ufficiali, che nelle operazioni per fermarlo hanno riportato escoriazioni nella caduta a terra.

La ragione di tanta riluttanza al controllo è stata chiarita durante le perquisizione: dentro lo zainetto di uno due c'erano otto bustine di plastica trasparente contenenti dosi di hashish già pronte per la vendita. Ad ulteriore riprova, i poliziotti hanno rinvenuto anche numeroso contante, presumibile corrispettivo della cessione dello stupefacente.

Nella successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato tre panetti di hashish, per un peso di circa tre etti totali di stupefacente, insieme al materiale per il taglio e confezionamento per la successiva vendita al dettaglio. Il minore, incensurato, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri l’arresto è stato convalidato, il minorenne è stato collocato in una comunità.