Abusi sessuali su una 15enne nell'agenzia di modelle: 9 anni al titolare

Avrebbe fatto ubriacare una ragazzina di appena 15 anni per poi abusare di lei: condannato a 9 anni e 6 mesi l'ex titolare di un'agenzia di modelle di Gorlago, ora chiusa. L'uomo, 61 anni, era stato accusato di violenza e atti sessuali con minori: i fatti risalirebbero all'estate del 2018, quando la giovane si sarebbe presentata in ospedale a seguito dei presunti abusi.

La vicenda

Gli accertamenti medici avrebbero riscontrato segni compatibili con la violenza sessuale. Nelle settimane successive sono proseguiti gli approfondimenti, fino alla chiusura delle indagini e al rinvio a giudizio. Poi il processo, che si è infine concluso in questi giorni con la condanna in primo grado a 9 anni e 6 mesi.

La ragazzina si sarebbe presentata in agenzia per realizzare un book fotografico, ma secondo l'accusa sarebbe stata poi vittima di abusi. Il titolare dell'agenzia di modelle si è invece sempre dichiarato innocente, e i suoi avvocati ne avevano chiesto l'assoluzione. Un'altra ragazza (21 anni) lo avrebbe denunciato in passato per palpeggiamenti, per poi ritirare la querela.