Una vita spesa per il prossimo: addio a don Giuseppe

Un sacerdote che sapeva stare in mezzo alla gente, portando parole di conforto e gesti di aiuto. Questo il ricordo che i cittadini di Ronco, frazione di Gussago, porteranno nel cuore dopo la scomparsa di don Giuseppe Gilberti, spentosi giovedì all'età di 78 anni.

Don Giuseppe fu ordinato a Brescia nel 1968, in seguito fu parroco per due anni a Poncarale e poi, per 12 anni, a Cazzago. Quindi si recò in Germania per una lunga parentesi missionaria che lo vide in prima linea come cappellano degli emigranti, incarico che aveva mantenuto fino allo scorso anno quando, a causa dell'età avanzata, entrò nella casa di riposo di Saiano.

La veglia funebre, in memoria di don Giuseppe, si è svolta ieri sera - giovedì 25 marzo - nella parrocchia di Ronco. I funerali sono stati celebrati stamattina, alle 10, dal vescovo Pierantonio Tremolada.