Va a caccia e non torna più a casa: lo trovano morto in un campo

Giovanni Brescianini giovedì era uscito di prima mattina, come tantissime altre volte, per una giornata di caccia nei terreni di sua proprietà tra i boschi di Colombaro di Corte Franca: era atteso a casa per pranzo, ma non è mai arrivato e non rispondeva più al telefono. I familiari hanno dato l'allarme, i soccorritori l'hanno trovato senza vita. Aveva 69 anni.

Il corpo ritrovato da un passante

Il corpo di Brescianini è stato individuato poco dopo le 13 da un uomo che passava in zona per caso. Il 69enne era steso a terra, senza segni di violenza: sembra escludersi per ora l'ipotesi dell'incidente di caccia. Potrebbe essere stato vittima di un malore, ma come da prassi saranno necessari ulteriori accertamenti medico-legali.

Sul posto l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Sarnico, oltre ai Carabinieri di Chiari per i rilievi. Non facile il recupero della salma, in una zona impervia e lontana dalla strada: fondamentale anche stavolta l'intervento dei Vigili del Fuoco, con mezzi e attrezzature speciali.