Padre di famiglia stroncato dalla malattia: "Buon viaggio amore mio, mi mancherai tantissimo"

Stroncato da una grave malattia a soli 63 anni. Questo il tragico destino di Gianpaolo Codenotti di Gussago: dopo aver lottato a lungo e con coraggio, ha dovuto arrendersi a un male incurabile, lasciando nel dolore l’amata moglie e l’adorato figlio.

"Il suo cuore ha combattuto fino all'ultimo secondo. Ma alla fine ha deciso di dormire anche lui", con queste parole il figlio ha annunciato sui social la tragica scomparsa del padre. "Ci ha lasciati di notte, quando tutto taceva tranne il suo gatto Jimmi, che ormai da un paio d'ore miagolava", si legge ancora nel post pubblicato su Facebook. "Fai buon viaggio amore mio. Mi mancherai tantissimo": queste invece le struggenti parole scritte dalla moglie.

Un ultimo addolorato addio condiviso da decine di persone. "Lasci in me il ricordo di una persona buona, generosa, sincera e onesta e il ricordo di numerosi momenti, piacevoli e spensierati. Come non ricordare la tua risata fragorosa e schietta", si legge tra centinaia i messaggi di cordoglio rivolti a Gianpaolo, davvero un volto amato e conosciuto tra i tanti colleghi e amici, ma anche per numerosi ragazzi: lavorava infatti per gli autobus di linea e aveva una smisurata passione per la musica, su tutti l'artista rock Frank Zappa. L’ultimo saluto si terrà alle 15 di oggi, mercoledì 19 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Stata Maria Assunta a Gussago.