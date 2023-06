Un uomo tenace, ostinato, passionale, coerente: così Montichiari ricorda Gianantonio Tosoni. Scomparso nei giorni scorsi, a 88 anni, è stato protagonista della vita politica della cittadina della bassa, che ha anche amministrato per 5 anni, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo.



Professore di educazione fisica al liceo Arnaldo di Brescia, entrò in consiglio comunale negli anni '60: assessore al bilancio e poi vice sindaco, divenne primo cittadino di Montichiari nel 1972. Durante il suo primo e unico mandato contribuì alla realizzazione e all’ampliamento delle scuole e delle case popolari. Negli anni ’90 si candidò nuovamente per guidare il paese, ma perse lo scontro con Giliolo Badilini.

Originario della frazione di Vighizzolo, era molto noto e amato: la notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e sono tantissimi i messaggi di cordoglio. "Uomo profondo e colto, è stato interprete appassionato delle esigenze monteclarensi, favorendo la crescita e lo sviluppo della nostra cittadina", si legge sui canali social ufficiali del Comune.

Anche l’ex sindaco Mario Fraccaro lo ha voluto ricordare con un commosso messaggio di addio affidato a Facebook:Â

"Un uomo che si è impegnato con passione e capacità per la città , amandola profondamente, mettendosi sempre a disposizione della comunità senza risparmiarsi mai. Un senso del dovere e un profondo senso civico hanno sempre contraddistinto il suo agire. Tenace, ostinato, passionale, coerente: queste le caratteristiche di una persona che ha fatto della determinazione, anche etica e morale, la sua forza. Che anche i suoi avversari politici gli hanno sempre riconosciuto".

Centinaia di persone sono attese per la cerimonia funebre: sarà celebrata alle 14.45 di domani (venerdì 9 giugno) nel duomo di Montichiari. Lascia nel dolore la moglie Ellida.