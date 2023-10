Addio a Gian Piero, imprenditore e presidente: l’abbraccio di tutto il paese

Rovato piange la scomparsa di un uomo che ha dedicato buona parte della sua esistenza alla società calcistica della cittadina franciacortina: è morto, a 74 anni, Gian Piero Caretti. Un pezzo di storia dell’Ac Rovato: per ben 20 anni aveva ricoperto il ruolo di presidente del club che proprio sotto la sua guida aveva raggiunto il campionato di Eccellenza.

Uomo schivo e riservato, ma sempre disponibile quando c’era da aiutare: così lo ricordano in paese. Self - made man, nel 1965 aveva fondato la camiceria Jean Pierre: azienda attiva nel settore tessile e dell’abbigliamento che negli anni '80 e '90 aveva dato lavoro a decine di rovatesi. Si era anche seduto in consiglio comunale, ricoprendo il ruolo di capogruppo della Lega Nord durante il secondo mandato di Roberto Manenti.

“Un uomo solitario, ma estremamente generoso”; "Il più grande e generoso presidente della storia calcistica rovatese", si legge tra i tanti messaggi di addio comparsi sui social a poche ore dalla scomparsa del 74enne. La salma dell’ex presidente riposa alla casa del commiato Mombelli di Chiari. Caretti lascia nel dolore la moglie Rosanna e la sorella Luciana.