Ristoratrice uccisa dalla malattia: il dolore del marito e della giovane figlia

Lutto a Orzinuovi per la prematura scomparsa di Giacomina (per tutti Mina) Motti. In paese era molto conosciuta per l'attività di famiglia: insieme ai genitori, alle sorelle e al fratello gestiva il ristorante-pizzeria (nonché albergo) “La Madonnina” di via Milano.

La giovane ristoratrice - madre di una ragazzina - si è spenta nei giorni scorsi, dopo aver lottato contro una grave malattia. Un male spietato contro cui ha lottato a lungo, ma che purtroppo non le ha lasciato scampo. Oltre al marito Francesco e alla figlia adolescente Giulia, la piangono i genitori - papà Andrea e mamma Marina - le sorelle Beatrice e Silvana e il fratello Renato.

Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto, che sarà celebrato nel pomeriggio di lunedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi.