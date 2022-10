Nuovi guai per l’ex patron del Darfo: la Finanza gli sequestra 5,8 milioni di euro

Sequestrati quasi 6 milioni di euro all’ex patron del Darfo Calcio Gezim Sallaku. Il blitz della guardia di finanza di Brescia, con il supporto dell’unità cinofile specializzate nella ricerca di denaro contante, è scattato all’alba di oggi, venerdì 21 ottobre. I militari stanno anche dando esecuzione a una misura di prevenzione personale emessa dal tribunale ordinario di Brescia nei confronti dell'imprenditore di origine albanese ritenuto - come si legge nella nota stampa diramata dalla procura - "soggetto a pericolosità qualificata ed avente diversi precedenti penali”. Per l’uomo è scattata la sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.



Non solo: le indagini condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza avrebbero fatto emergere una notevole sproporzione tra il tenore di vita dell’imprenditore e quanto dichiarato al Fisco. Ecco perché è scattato il sequestro di beni mobili e immobili riconducibili a Sallaku per 5,8 milioni di euro. Tra i beni sequestrati la lussuosa villa di Sale Marasino, dove risiede l’imprenditore, e l’hotel Villa Kinzica.



Sequestri ma anche perquisizioni nel domicilio come nei locali collegati all’imprenditore che sarebbe indagato anche per trasferimento fraudolento di valori. I guai per Sallaku non sono finiti: sarebbe anche finito anche nel mirino della direzione distrettuale antimafia. La polizia giudiziaria ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 69 persone accusate di traffico internazionale di droga e di riciclaggio: tra di loro - fa sapere la procura - c’è anche l’ex patron del Darfo Calcio.