Ragazzo soffoca la madre e la uccide, poi si toglie la vita impiccandosi

Dramma familiare nel Mantovano. Poco prima delle 13 di giovedì, a Gazoldo degli Ippoliti un 27enne ha soffocato la mamma di 59 anni e ha poi chiamato il 118, ma prima dell'arrivo dei soccorsi si è tolto a sua volta la vita. Le vittime sono Luca Zapparoli e Licia Iori.

"Ho ucciso mia madre", avrebbe dichiarato il 27enne al 118, riattaccando subito dopo. Hanno provato a richiamarlo, senza ottenere risposta; rintracciata la telefonata, sono stati inviati sul posto ambulanze e carabinieri, ma per entrambi era ormai troppo tardi: il cadavere della mamma era in camera da letto, il figlio si era impiccato. Pare che entrambi fossero in cura ai servizi psichiatrici.