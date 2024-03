Studenti lanciano petardi in giardino, il prof li insegue e li prende a bastonate

Insegnante di Gavardo a processo per lesioni volontarie aggravate (perché a danno di minori): la Procura ha chiesto 1 anno e 6 mesi di carcere. È accusato di aver inseguito e poi preso a bastonate due ragazzini di 14 anni: il professore, 59 anni, nel febbraio 2021 avrebbe reagito così a un fastidioso scherzo dei due studenti, che avrebbero lanciato dei petardi nel giardino della sua abitazione proseguendo poi con insulti e minacce.

Inseguiti e bastonati

A fronte di quanto successo, come ricostruito dalle forze dell'ordine, il prof sarebbe sceso in strada e avrebbe inseguito i due ragazzi: li avrebbe poi colpiti in testa con un bastone, procurando loro lesioni con prognosi fino a 40 giorni, ma solo con l'intento di difendersi da una presunta aggressione, come da lui stesso riferito in sede d'indagine. Dopo l'accaduto l'insegnante venne licenziato, ora fa l'operaio: il 9 maggio prossimo è attesa la sentenza. Nelle varie fasi processuali il prof ha nel frattempo chiesto scusa ai ragazzi e alle loro famiglie, proponendo anche un risarcimento. La parola ai giudici.