Ragazza scompare al rientro dalla gita, genitori disperati: "Aiutateci a trovarla"

Da quasi 24 ore non si hanno più notizie di Yordi Baroldi: è scomparsa nel pomeriggio di sabato 20 maggio, al rientro da una gita scolastica a Milano. La 19enne sarebbe arrivata a Brescia, in treno, verso le 14.20, ma non è mai arrivata a Gargnano, comune gardesano dove vive e che avrebbe dovuto raggiungere in bus. Alle 16.30 avrebbe inviato un messaggio tramite whatsapp ai genitori, poi il silenzio. Il telefono della giovane risulta irraggiungibile dalle 17 di sabato.

Nelle scorse ore i genitori della 19enne, che hanno già sporto denuncia, hanno diffuso un appello sui social: "Siamo molto preoccupati e disperati poiché quanto sta accadendo è completamente inatteso: chiediamo collaborazione urgente". Al momento della scompara Yordi indossava un paio di pantaloni grigi a quadretti, un piumino leggero nero e scarpe da ginnastica bianche.