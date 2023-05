Yordi Baroldi è stata ritrovata, sana e salva: la ragazza di 19 anni, di casa a Gargnano, non era rincasata dopo la gita scolastica a Milano. Arrivata alla stazione di Brescia, nel primo pomeriggio di sabato, non aveva dato più sue notizie e aveva spento il cellulare. I genitori disperati, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri, avevano diffuso numerosi appelli sui social. Il lieto fine nella serata di domenica: Yordi è stata rintracciata dai carabinieri a Peschiera del Garda in buone condizioni di salute. Non è chiaro il perché fosse arrivata nella cittadina veneta, sta di fatto che ora il peggio è passato.